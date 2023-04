Nous vous offrons des vacances pour 6 personnes!

Des villages de vacances belges dans le Sud de la France!

Vous connaissez l’hôtel et les villas du Golden Lakes Village aux Lacs de l’Eau d’Heure en Belgique ? Le groupe Lamy, qui en est propriétaire, est liégeois et pourtant il propose aussi 4 villages de vacances dans le Sud de la France. Entre Méditerranée, Provence et lac de Serre-Ponçon, leur environnement dépayse, mais pas leur ambiance familiale, « à la belge »…

Les villages « L’Ami Soleil » ont été bâtis par la société de construction liégeoise Lamy, que dirige la famille Lamy depuis 3 générations. C’est elle qui en assure aussi la gestion quotidienne, avec une bonne dose de belgitude qui s’apprécie dans l’atmosphère conviviale des domaines.