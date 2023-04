Hongrie, Afrique du Sud, Chili… à la découverte de vins venant d’autres pays

France, Italie, Espagne… et si on explorait des vins venant de pays auxquels on ne pense pas forcément en premier ? Découvrons par exemple deux excellents vins blancs venant de Hongrie et d’Afrique du Sud, et un vin rouge du Chili.

Vous êtes à la recherche d’un vin quand vous êtes au supermarché ? Vous allez forcément regarder du côté des vins français, italiens ou espagnols. Vous allez peut-être vouloir changer en goûtant un vin californien ou argentin. C’est bien connu, les vins nous font voyager et nous donnent même envie de partir en vacances. Et si on changeait un peu de perspective et qu’on découvrait des vins venant d’autres pays ?

Derrière ce nom à consonnance très française se cache un chardonnay hongrois. Goulash, paprika, pálinka… on ne pense pas forcément aux vins quand on pense à la Hongrie. Le Chardonnay Le Comte de Mercy vaut certainement le détour. Ce vin blanc souple et charmant au bouquet de fruits jaunes à noyaux et à la subtile note boisée avec une belle acidité en bouche vous ravira certainement ! On aurait presque envie de s’imaginer en pleine campagne hongroise en dégustant ce chardonnay. Un vin qui correspond bien au printemps aussi puisqu’il se marie parfaitement avec des plats de poissons ou des viandes blanches.

« Welgevonden », bien trouvé pourrait-on traduire littéralement. Ce vin blanc nous vient d’Afrique du Sud. Moins connu que les autres pays « classiques » du vin, l’Afrique du Sud a une riche histoire et produit une grande diversité de vins. Attardons-nous donc sur ce Chardonnay Welgevonden, un vin blanc développant un bouquet de fruits exotiques et de vanille. Equilibré, plein et assez frais, ce vin blanc accompagnera parfaitement des plats de poissons grillés, de volaille et de fromages.

Merlot chilien Valgrande : un vin rouge complet pour vos viandes

€3.99, exclusivement chez ALDI

Nous sommes d’accord, le vin chilien est plutôt réputé, le pays étant même l’un des plus grands exportateurs de vins dans le monde. Mais à quand remonte la dernière fois où vous avez goûté et même osé acheter du vin chilien ? Découvrez donc le Merlot chilien ‘Valgrande’, un vin rouge complet offrant de belles notes de fruits rouges mûrs, d’épices et de vanille. Nous sommes bel et bien dans le Nouveau Monde! Pour bien le déguster, il accompagnera parfaitement vos premiers barbecues printaniers par exemple. On en a déjà l’eau à la bouche.

Où trouver ces vins, et à quel prix ?

Ce n’est pas parce que des vins viennent de plus loin ou sont réputés qu’ils doivent vous coûter une petite fortune. Vous pouvez ainsi découvrir ces vins de qualité et à bon prix chez ALDI, à partir du 26 avril pour le Chardonnay Comte de Mercy et le Chardonnay Welgevonden. Vous ne savez pas quel vin choisir ? Trouvez toujours la bonne bouteille grâce au guide des vins ALDI disponible sur aldiguidedesvins.be. Bonne dégustation !

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse