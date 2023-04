Scène de terreur chez ce locataire: tout a été filmé, «Je suis resté debout toute la nuit, éveillé par l’inquiétude qu’il revienne avec une autre arme»

Il explique la situation, relatée par le SUN : « Mes paiements ont été refusés pour une raison encore inconnue. Mais j’ai mis de côté l’argent pour payer au moment ou le problème serait résolu ou si jamais le propriétaire me contactait. J’ai continué à essayer chaque mois et j’ai mis l’argent de côté pour l’avoir sous la main ».

Choqués, Muhammed et sa famille n’en dorment plus : « Je suis resté debout toute la nuit avec ma femme et nos filles, 1 et 3 ans, éveillé par l’inquiétude qu’il revienne avec une autre arme. J’ai eu l’impression que ma famille et moi n’avions bénéficié d’aucune protection, et nous étions profondément inquiets qu’il revienne ».