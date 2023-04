Robert, papa de deux enfants, met fin à ses jours après avoir perdu la maison de ses rêves à cause d’une clôture: «Il aurait fait n’importe quoi pour n’importe qui»

Robert Minshull était ingénieur de la marine royale depuis ses 17 ans. S’il semblait tout avoir pour être heureux, l’homme subissait dans l’ombre de nombreux stress qui ont eu raison de lui. En 2021, le père de deux enfants s’est donné la mort.

Lui et Kerry, sa femme de 41 ans, étaient sur le point de signer l’accord d’une propriété d’une valeur d’environ 400.000 euros. C’était la maison de ses rêves et elle était là, en train d’être construite, comme le relate le Sun. Mais un jour, à cause d’une clôture, les choses ont mal tourné. Robert avait en effet demandé s’il était possible de surélever un peu plus la clôture du jardin pour permettre d’avoir un peu plus d’intimité dans le jardin.