Le décès d’une gerbille dans une animalerie suscite la colère d’une cliente: «Ce n’était pas récent, vu comment elle était raide»

La scène s’est déroulée vendredi. Alors qu’elle se trouvait au magasin Villaverde de Pierry, une jeune femme a pris en photo une gerbille qui gisait dans son vivarium. Deux jours plus tard, dimanche, elle publie le cliché sur Facebook, évoquant aussi un problème de hamsters entassés et baignant dans leurs excréments, qu’elle avait dénoncé en décembre 2022, photo à l’appui, comme l’explique l’Union.

Évidemment, la publication a suscité de nombreux commentaires, et plus d’une centaine de partages. La jeune femme, originaire d’Épernay, explique avoir fait un signalement à la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations mais n’avoir eu aucune réponse.