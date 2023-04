Deuxième tentative de lancement de Starship: la fusée explose en plein vol

de videos

Du haut de ses 120 mètres, Starship est à la fois plus grande que la nouvelle méga-fusée de la Nasa, SLS (98 m), qui s’est envolée pour la première fois en novembre, et que la légendaire Saturn V, la fusée du programme lunaire Apollo (111 m). La poussée au décollage de Starship doit aussi être environ deux fois plus puissante que ces deux lanceurs — ce qui en fera la plus puissante du monde.