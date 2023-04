La fusée Starship de SpaceX explose en plein vol lors de son premier vol test: Elon Musk promet un nouveau vol test «dans quelques mois»(vidéo)

Dans une gigantesque boule de feu, ce mastodonte noir et argenté de 120 mètres de haut s’est arraché du sol vers 08H30 locales (15H30 HB), sous les cris de joie des employés de SpaceX.

Cette explosion ne représente pas un échec pour l’entreprise du milliardaire Elon Musk, le fait que la fusée ait réussi à décoller de son pas tir représentant déjà une immense réussite. La cause de l’explosion n’était pas encore connue.

Du haut de ses 120 mètres, Starship est à la fois plus grande que la nouvelle méga-fusée de la Nasa, SLS (98 m), qui s’est envolée pour la première fois en novembre, et que la légendaire Saturn V, la fusée du programme lunaire Apollo (111 m).

La poussée au décollage de Starship est aussi environ deux fois plus puissante que ces deux lanceurs - ce qui en fait la plus puissante du monde.

Elle n’avait encore jamais volé dans sa configuration complète, avec son premier étage surpuissant, appelé Super Heavy et équipé de pas moins de 33 moteurs.

Lundi, une première tentative de lancement avait été annulée dans les dernières minutes du compte à rebours, à cause d’un problème technique.

Jeudi, le plan de vol était le suivant: environ trois minutes après le décollage, Super Heavy devait se détacher et retomber dans les eaux du golfe du Mexique. Mais cette séparation n’a pas eu lieu, la fusée continuant à pivoter avant d’exploser.

Si la séparation avait été réussie, le vaisseau Starship devait ensuite allumer ses six moteurs et continuer seul son ascension, jusqu’à plus de 150 km d’altitude. Après avoir effectué un peu moins d’un tour de Terre durant environ une heure, il devait retomber dans l’océan Pacifique.

Mais franchir toutes ces étapes dès le premier vol d’essai aurait été un véritable exploit.

Elon Musk avait tenu à tempérer les attentes, en déclarant qu’atteindre l’orbite du premier coup était peu probable. Il s’était contenté d’espérer que le pas de tir ne soit pas détruit par l’explosion des moteurs de Super Heavy au moment de l’allumage.

Après l’explosion, le milliardaire a félicité SpaceX via Twitter et promis un nouveau vol test de Starship «dans quelques mois».

Starship doit pouvoir emporter jusqu’à 150 tonnes de chargement en orbite. Pour comparaison, la fusée Falcon 9 de SpaceX ne peut emporter qu’un peu plus de 22 tonnes en orbite terrestre basse.

Mais la véritable innovation de Starship est qu’elle doit être entièrement réutilisable - ce qu’Elon Musk pense réalisable d’ici «deux ou trois ans».

Pour ce premier test, il ne devait pas être tenté de récupérer aucun des deux étages de la fusée. Mais à terme, Super Heavy devra revenir se poser contre sa tour de lancement, équipée de deux bras pour l’immobiliser.