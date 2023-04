Des températures allant de 19ºC… à -7ºC: Luc Trullemans prévient, «en avril, ne te découvre pas d’un fil…»

Le vent de nord-est sera remplacé ce vendredi par un courant orienté de plus en plus vers le sud-est ce qui nous mettra à nouveau dans un air plus doux en provenance de l’est de la France et du sud de l’Allemagne.

Avec l’arrivée de l’air plus doux, nous pourrons espérer 15 à 17º en plaine mais seulement 11 à 14º au littoral et sur la haute Ardenne.

La nuit suivante sera sèche sous un ciel souvent étoilé et avec des minimales comprises entre 3 et 7º sur l’ouest des régions et entre 7 et 11º sur le centre et l’Ardenne.

Samedi

Le ciel se couvrira par le sud du pays suite à l’arrivée d’une perturbation associée à une dépression évoluant vers le nord-est sur l’Angleterre.

Il pleuvra le matin sur une grande moitié sud-ouest du pays et ces précipitations se déplaceront en cours de journée vers le nord en étant suivie en fin d’après-midi par de belles éclaircies à partir du sud.

Les températures perdront déjà quelques degrés par rapport à la veille avec des maximales entre 9 et 12º à la mer et sur le sud-ouest et le centre du pays, entre 12 et 16º en Ardenne et sur l’est de la Campine.

Le vent du sud-ouest soufflera avec des pointes qui pourront atteindre 50 à 70km/h dans le courant de l’après-midi.

La nuit de samedi à dimanche sera généralement sèche mais des pluies ou averses pourront se manifester en fin de nuit sur le Hainaut occidental et en Flandre occidentale.

Les minimales afficheront une légère hausse avec une fourchette de 7 à 12º.

Dimanche

Comme la dépression se déplacera vers le nord de la Mer du nord elle nous enverra un air maritime bien instable avec des averses de plus en plus marquées et nombreuses en cours de journées. Celles-ci seront toutefois entrecoupées d’éclaircies assez furtives.

Il n’y aura que peu de changements dans les températures mais le vent continuera à souffler désagréablement avec des pointes de 55 à 75 km/h.

La nuit suivante sera marquée par quelques bonnes averses qui s’évacueront par l’est en matinée dans un air où les minimales afficheront 4 à 7º sur l’Ardenne et 7 à 10º dans les autres régions.

Début de semaine prochaine

La dépression s’installera sur le sud de la Scandinavie ce qui fera virer le courant principal vers l’ouest et plus tard le nord-ouest avec un apport d’air plus froid venant des régions polaires.

La journée de lundi sera marquée par des giboulées qui se manifesteront surtout sur la moitié est du pays tandis que les éclaircies seront prédominantes sur l’ouest et à la mer.

Le vent soufflera encore en pointes de 35 à 55 km/h et les températures diurnes fléchiront de plus en plus pour ne plus dépasser 10º au littoral, 12º en plaine et 6º dans les Hautes Fagnes où des chutes de neige fondante seront probables.

Par contre, la journée de mardi sera plus calme grâce au développement d’un noyau anticyclonique sur l’Angleterre.

Cela favorisera un ciel souvent dégagé la nuit avec des températures minimales qui descendront souvent sous 0º sur l’est du pays. Notons en général des minimales de 4 à 7º en bordure de mer, entre -1 et 4º dans l’intérieur du pays et même entre -1 et -7º dans certaines vallées de l’est de l’Ardenne.

La journée de mardi sera marquée par des périodes ensoleillées et quelques gros cumulus qui pourront encore donner localement de petites giboulées. Les températures resteront du même ordre de grandeur que celles de lundi.

Evolution pour mercredi et jeudi prochain

La cellule anticyclonique se déplacera de l’Angleterre vers l’Europe centrale en passant sur le Bénélux.

Le temps sera calme avec quelques passages nuageux mais également de plus en plus d’embellies.

Le vent s’installera au sud-est et nous apportera un air plus sec et aussi un peu moins froid le jour avec des maximales remontant d’abord entre 8 et 14º mais jeudi après-midi entre 11 et 17º selon l’altitude.

Les nuits resteront cependant encore froides avec des gelées locales dans l’intérieur du pays (!) les minimales affichant en général de la côte vers l’Ardenne +5 à -5º pour mercredi matin et +8 à -3º pour jeudi matin.