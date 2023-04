Il profite de l’isolement et de la détresse d’une vieille dame à Couillet et la dépouille: Marianne a perdu 147.000€!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Escroquerie, fraude informatique, faux informatiques, vol simple. Cédric a été reconnu coupable de pas mal des infractions qui lui étaient reprochées. Des faits d’autant plus graves que sa victime était une personne vulnérable en raison de son âge et de son isolement social et familial. Marianne, en effet, était meurtrie par le suicide de sa fille. Cédric s’est alors rapproché d’elle à Couillet pour de menus services et une présence « réconfortante ».