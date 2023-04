Ouverture des guinguettes bruxelloises: les bons plans de l’été 2023

On les attend avec impatience, que l’on soit Bruxelloises, Bruxellois ou juste en visite dans la capitale… Les guinguettes sont signes d’été, de bons cocktails et petits plats partagés dans un cadre verdoyant.

Pour cette saison 2023, différents lieux de la capitale vous accueillent à bras ouverts : Maurice (6/05) au parc du Cinquantenaire, Henri (1/05) au parc Georges Henri, Fabiola (1/05) au parc Roi Baudouin, André (1/05) au parc de Laeken et Émile (1/07) au parc Duden. À noter que la guinguette Jeanne au Rouge-Cloître ne pourra pas être de la partie cette année.

Des petits plats sains

Barc, l’exploitant, propose un maximum de produits bio issus du circuit local, savoureux et durables. Il a une toque Good Food à son actif et s’efforce également de produire le moins de déchets possible en adoptant des pratiques de recyclage.

Il accueille des initiatives locales afin de proposer un programme d’activités varié pour les jeunes et les moins jeunes. L’objectif : renforcer le vivre ensemble et tout simplement, les moments conviviaux.