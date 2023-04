Chloé est choquée par le prix de ses courses au ALDI en Angleterre: «C’est une vraie blague!»

Dans sa vidéo, on la voit déballer ses affaires en commentant : « Je vais vous montrer tout ce que j’ai en ce moment et si quelqu’un devine le bon prix dans les commentaires, je ne pourrai rien vous donner parce que je suis fauchée, mais je suis secouée ».

Chloé est allée faire ses courses dans un magasin Aldi près de chez elle en Angleterre. Et quand elle est rentrée chez elle, elle a tenu à partager son désarroi face à son ticket de caisse.

« Je ne peux plus me permettre de faire mes courses chez Aldi, c’est une vraie blague », dit-elle. « Voici tout ce que j’ai acheté et je ne suis pas contente du prix, pour être honnête avec vous ». Pour ce « maigre butin », comme elle le nomme, elle a dépensé près de 40 euros.