Un ancien avocat de Wavre condamné pour abus sexuels sur mineurs: «Je suis choquée»

Un habitant de Wavre était poursuivi pour atteinte à l’intégrité sexuelle de mineurs d’âge, incitation de mineurs à la débauche et détention d’images pédopornographiques. Le sexagénaire avait eu recours à des prostitués masculins de 15 et 16 ans issus de la communauté Rom, et n’ignorait pas leur âge.

C’est le prévenu qui avait d’abord déposé plainte, en juin 2019, expliquant qu’il avait versé près de 500.000 euros à des individus qui le faisaient chanter, à la suite de rencontres homosexuelles. Il est apparu que deux jeunes avec qui il organisait ces rencontres tarifées, et avec qui il était entré en contact via un site de rencontres gays, étaient mineurs d’âge. Ils avaient menti sur leur âge pour s’inscrire sur cette plateforme, mais le prévenu avait été mis au courant de leur âge réel lors des premières rencontres.

Un comportement « impeccable »

Devant le tribunal, l’ancien avocat a avoué être attiré par les adolescents, mais a affirmé que la justice se trompait de cible, jugeant «toujours impeccable» son comportement envers les mineurs qui faisaient partie d’un réseau de prostitution. Il affirmait les initier au plaisir et être bienveillant envers eux, ce qui n’était pas le cas d’autres clients.

«Je suis choquée de la légèreté avec laquelle le prévenu s’exprime. En Belgique, quelle que soit sa philosophie personnelle, les abus sexuels de mineurs sont interdits !», a réagi la substitute, requérant cinq ans d’emprisonnement.

Les trente mois de prison infligés jeudi sont assortis d’un sursis probatoire total imposant notamment au prévenu un suivi spécialisé pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel.