Pensions parlementaires au Parlement bruxellois: Rachid Madrane demande aussi le respect intégral du plafond Wijninckx

Ce mécanisme décompose actuellement la pension en une pension et une rente dont il n’est pas tenu compte dans le calcul de respect du plafond.

Le président du Parlement bruxellois Rachid Madrane (PS) a demandé jeudi au président de la Caisse de retraite des membres du parlement de la Région-capitale de supprimer le mécanisme qui permet actuellement de dépasser, le cas échéant, le plafond Wijninckx, en cas de cumul d’activités professionnelles et donc de pensions, a indiqué la présidence de l’assemblée régionale.

Le Conseil d’administration est composé de membres et d’anciens membres du Parlement bruxellois, de la majorité et de l’opposition. Actuellement, seuls Les Engagés, le CD&V (une députée) , Agora (un député) et le Vlaams Belang (un député) n’en font pas partie. L’AG est composée quant à elle de l’ensemble des formations.

Le règlement de cette Caisse prévoit, à l’instar de ce qui se fait dans les autres assemblées régionales, que le système de pension d’un député est constitué à 80% d’une pension et à 20% d’une rente, et que seule la pension est prise en considération dans le calcul du plafond prévu par la loi Wijninckx, conformément à celle-ci.

Rachid Madrane demande au Conseil d’administration de la Caisse de retraite de lever cette limitation à la seule pension, pour le calcul du plafond à respecter. La prochaine réunion du CA aura lieu demain/vendredi.

Selon la présidence du Parlement bruxellois, la réglementation actuelle «aurait pu permettre à des anciens députés de dépasser le plafond Wijninckx en ajoutant à leur pension de parlementaire bruxellois une/des pension(s) relative(s) à une/ d’autres activité(s) professionnelle(s). Au Parlement bruxellois, une trentaine de députés pourraient être concernés».

Les députés qui pourraient être concernés sont des élus relevant encore de l’ancien régime de retraite du Parlement bruxellois, qui prévoyait une pension complète après 20 ans passés sur les bancs de l’Assemblée. Ce régime a été revu en 2014 pour faire passer la carrière complète à 36 ans, puis en 2019 pour la porter à 45 ans (régime actuel).

Rachid Madrane a également demandé à Eric Tomas que soit étudiée la possibilité que le SPF Pensions soit dorénavant chargé de la vérification et du contrôle du plafond des pensions versées aux parlementaires bruxellois.

Enfin, le Président Madrane fera inscrire le point à la prochaine réunion de la Conférence des Présidents d’assemblées, qu’il préside actuellement, afin d’harmoniser les modifications à apporter aux règlements des différentes assemblées du pays, y compris la loi Wjninckx. Il demandera que la Conférence invite les responsables des caisses de retraite des différentes assemblées pour veiller à l’harmonisation des systèmes en place.