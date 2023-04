La CSC demande au ministre Maron de postposer sa réforme des collectes de déchets à Bruxelles

«Force est donc de constater qu’il n’y a plus de pilote dans l’avion au moment même - pour filer la métaphore - du ’décollage’ d’une des réformes des collectes les plus ambitieuses de ces 10 dernières années», souligne la CSC dans un communiqué.

Alors que son nouveau directeur général est absent pour cause de maladie depuis début février et le sera encore au moins jusque début juin, Bruxelles-Propreté demande jeudi au ministre bruxellois de la Propreté publique Alain Maron de postposer sa réforme des collectes de déchets de quelques mois.

Pour la CSC, cette réforme trahit l’absence de vision globale de la Direction générale et du management opérationnel de Bruxelles-Propreté. «D’ambitieuse, cette réforme devient de plus en plus hasardeuse et cela en raison d’une méthode de consultation inaboutie», dénonce-t-elle.