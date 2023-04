«Avec les camions, on s’engage à l’aveugle»: la Nationale 568 jugée très dangereuse à Fleurus, une pétition est lancée

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On parle ici de la Nationale 568, aussi appelée route du Vieux Campinaire, qui relie le rond-point de la chaussée de Gilly à la route de la Basse-Sambre vers Farciennes.

de videos

Le problème est souligné par Christophe Werner, du MCC (Mouvement des Citoyens pour le Changement, tendance MR) de Fleurus : à hauteur de la pompe à essence Daniëls, les camions qui doivent s’y ravitailler n’ont pas la place pour se mettre sur le côté et sont ainsi contraints de rester et bloquer la bande de droite. « Cela pose des problèmes de mobilité et de sécurité évidemment », constate Christophe Werner.