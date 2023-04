Test écran Sony Inzone M9 et casque Inzone H9: il n’y pas mieux, mais il y a moins cher

Pas mieux, mais il y a moins cher. Voilà comment on pourrait résumer cet écran de Sony, le Inzone M9. Il faut que cette dalle de 27 pouces a de quoi en mettre plein les yeux, surtout des gamers à qui cet écran est destiné. On est ici sur une résolution 4K, ce qui est déjà suffisamment convaincant. La qualité d’image est véritablement époustouflante : des détails très fins, un contraste élevé, une palette de couleurs la plus large possible… Que ce soit pour regarder des vidéos ou jouer aux derniers jeux, la précision de l’Inzone M9 est tout bonnement saisissante, si tant qu’on peine à en décrocher les yeux ! Couplé à un taux de rafraichissement d’image de 120 Hz on tient là un des meilleurs écrans actuellement. Comme si ça ne suffisait pas, la molette d’accès aux réglages de l’écran est fiable et intuitive, donnant accès à une personnalisation très poussée (filtre des couleurs, contraste, aide à la visée…). Bref, un écran très complet, à la qualité indéniable qui ravira tous ceux qui poseront l’œil dessus, que ce soit les gamers, les fans de vidéo ou même pour de la simple bureautique. D’autant que l’écran en lui-même bénéficie d’une finition très agréable. Son look n’est pas sans rappeler la PlayStation 5, à qui elle est évidemment destinée, avec un dos et un pied blanc similaire à la console de salon. Un LED à l’arrière est lui aussi personnalisable et permet d’apporter une discrète ambiance supplémentaire. Subtil, mais très agréable.

De quoi faire de cet Inzone M9 l’incontournable des écrans de gaming ? Oui… et non. En termes de qualité, difficile de trouver mieux, ce M9 ayant absolument tout pour plaire. C’est bien simple, après avoir goûté à cet écran durant quelques semaines, il est assez difficile de repasser une autre dalle. C’est certainement au niveau du prix que ça coince. Pour le faire vôtre, il faudra débourser un millier d’euros. C’est beaucoup. Certes la qualité sera au rendez-vous mais c’est tout de même une étape très difficile à franchir pour beaucoup surtout quand on sait que des alternatives moins onéreuses existent ailleurs. Toutefois, si l’étape est franchie, peu de doute que le bonheur sera parfaitement atteint, tellement.

Toujours du côté de Sony, un autre écran devrait prochainement faire son apparition, le M3 : on est cette fois sur une résolution Full HD (1920x1080) mais un taux de rafraichissement culminant à 240 Hz. Ici en revanche, pas de prix ni de date de lancement annoncés pour le moment.