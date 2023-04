Attention si vous avez reçu un papier vous invitant à donner vos vêtements et jouets à Seraing: il pourrait s’agir d’une arnaque!

La Ville de Seraing appelle ses habitants à la méfiance. Depuis peu, un tract les invitant à déposer des vêtements et jouets à donner devant chez eux circule dans l’entité sérésienne : « On vient chercher des vêtements, des chaussures, des pantalons, des jouets... Nous restons respectueux de l’environnement et nous servons des objectifs humanitaires », peut-on lire sur le papier déposé dans plusieurs boîtes aux lettres.

Le tract en question. - D.R.