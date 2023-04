Ghislain Emonts, de Mettet et toujours retenu à l’Île Maurice, ira peut-être en appel de sa récente condamnation belge

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une brume épaisse entoure toujours la situation de Ghislain Emonts et le sort réservé à ce ressortissant belge bloqué à l’Île Maurice depuis un an et demi. Officiellement, pour détention de Xanax.

« Depuis juillet 2022, c’est la cinquième fois que mon procès est reporté, et ce sans la moindre justification », confie le citoyen de Mettet, qui aurait dû être entendu le 12 avril dernier par la cour du district de Pamplemousses. Une audience remise au 29 mai.