Grosse affiche au 1er tour du Circus Brussels Padel Open: les nº1 belges affronteront les nº1 mondiaux

La magnifique Gare Maritime de Tour & Taxis à Bruxelles va connaître une poussée d’adrénaline toute la semaine prochaine avec la tenue de la 2e édition du Circus Brussels Padel Open (CBPO), manche officielle du World Padel Tour. Ce qui veut dire que les meilleurs joueurs et joueuses de padel au monde vont en découdre pour décrocher le titre. Les tenants ne sont autres que les nº1 mondiaux actuels, Juan Lebron et Alejandro Galan. Les Espagnols seront bien de retour à Bruxelles, dissipant ainsi l’incertitude liée à leur dernière blessure (forfait à Grenade). « Ils voulaient absolument être prêts pour revenir jouer à Bruxelles », glisse Vincent Laureyssens, l’organisateur fier de pouvoir à nouveau présenter le gratin mondial à Bruxelles. On connaît désormais le tirage au sort du CBPO et ainsi la toute première affiche du tournoi puisque, dès mercredi 18h30, Galan et Lebron, justement, seront opposés à la paire nº1 belge, constituée de Clément Geens et de Maxime Deloyer, qui bénéficie d’une wild-card.

« Comme défier Nadal ou Djokovic en tennis »

Le pire tirage possible donc, ou le meilleur, c’est selon, pour des Belges qui n’ont encore jamais eu l’occasion de se frotter à un tel niveau. « J’espérais un meilleur tirage », confie ainsi Clément Geens. « Mais j’ai tremblé d’émotions quand j’ai vu le tableau final. Je vis donc un rêve tout éveillé puisque c’est comme si je jouais au tennis contre Nadal ou Djokovic. »