Prime Video dévoile la bande-annonce de Medellín, une nouvelle comédie d’actionde Franck Gastambide (vidéo)

Prime Video a dévoilé le teaser et la bande-annonce de Medellín, la nouvelle comédie d’action réalisée par Franck Gastambide (Pattaya, Taxi 5, Validé), avec Gastambide, Ramzy Bedia (La Tour Montparnasse Infernale), Anouar Toubali (Pattaya), Brahim Bouhlel(Validé), Raymond Cruz (Breaking Bad), et Essined Aponte (S.W.A.T.), et avec une apparition spéciale de Mike Tyson (Very Bad Trip). Medellín sera lancé exclusivement sur Prime Video le 2 juin 2023.

Pour sauver son jeune frère d’un dangereux cartel de Medellín, Reda (Ramzy Bedia) a un plan aussi simple que complètement fou : rassembler une équipe et planifier un raid en Colombie. Mais cette folle aventure va devenir incontrôlable lorsqu’il décide de kidnapper le fils du chef du cartel afin de l’échanger contre la vie de son frère.