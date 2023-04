La chaussure bateau de Timberland résiste à l’épreuve du temps: l’histoire se poursuit avec une nouvelle collection!

Après quatre décennies d’innovation cousue main, Timberland lance sa nouvelle collection de chaussures et de vêtements inspirée des bottes, juste à temps pour le printemps. Les chaussures mettent à l’honneur le savoir-faire authentique de la marque et les semelles extérieures à crampons robustes, ainsi que des vêtements inspirés des travailleurs progressistes et des matériaux durables.

Le même artisanat et la même innovation qui ont présidé à la création de la botte Timberland® originale en 1973, sont apparus cinq ans plus tard, en 1978, avec la première chaussure de bateau Timberland® 3-Eye Lug. Associée à la robuste chaussure à crampons et à la tige cousue à la main par un artisan, une nouvelle icône est née.

L’histoire se poursuit avec de nouvelles interprétations audacieuses et progressives du design original. Les chaussures de bateau 3-Eye Lug Handsewn pour hommes et les chaussures de bateau 3-Eye Lug Handsewn Noreen pour femmes sont fabriquées en cuir Timberland® de première qualité pour une plus grande longévité et sont dotées d’une semelle EVA antifatigue pour un confort optimal tout au long de la journée.