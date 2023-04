Le supermarché retire de ses rayons le produit que tous les jeunes s’arrachent: «Ils se mettent dans des états que je qualifie de dangereux!»

C’est la nouvelle tendance explosive de Tiktok, le « Hot Chip Challenge » revient à se filmer en mangeant des chips très épicées pour provoquer des grimaces marrantes.

La tendance provient d’un paquet de chips dont la marque a nommé le challenge. À l’intérieur du paquet, il n’y qu'une seule chip et une paire de gant. En effet, le simple contact de ce snack avec la peau peut provoquer des brûlures. Ce chip est composé de deux piments parmi les plus puissants du monde, le Trinidad Moruga Scorpion et le Carolina Reaper, tous deux mesurés entre 1,4 et 2,2 millions sur l’échelle de Scoville.