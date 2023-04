Les habitants de Walcourt peuvent désormais accéder aux délibérations du conseil communal

Intéresser le citoyen à la vie communale, voilà sans doute ce que permettra l’adhésion de la Ville de Walcourt à la plateforme www.deliberations.be. En effet, depuis le 1er avril, il est désormais possible d’accéder aux points inscrits à l’ordre du jour du conseil communal ainsi qu’aux délibérations détaillées.

Si cela était déjà possible après le conseil et après approbation via le site internet de la commune, ce sera le cas avant le conseil avec les projets de délibérations. Et ce, cinq jours franc avant le conseil communal. « L’objectif est de faciliter aux citoyens l’accès aux décisions prises par leur commune », explique la Ville.