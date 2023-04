Mais qu’avait-il dans la tête? Un motocycliste traverse un passage à niveau malgré la fermeture des barrières, le pire a été évité d’une demi-seconde! (vidéo choc)

Malgré la signalisation adéquate et les barrières fermées devant le passage, on y voit un motocycliste slalomer entre les barrières pour traverser la voie et ce, alors qu’un train approche à grande vitesse. Finalement, le conducteur parvient à éviter de toute justesse le train pour sortir du passage.

Des images choquantes qui incitent Infrabel à rappeler auprès des usagers de respecter le code de la route. « Lorsque la sonnerie retenti, le feu est rouge et les barrières baissées, on ne passe pas », expliquait la porte-parole d’Infrabel, Jessica Nibelle, auprès des journalistes de RTL. « Il y a encore trop de comportements imprudents ».