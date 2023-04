Avec le Red Live, le Télévie est déjà lancé!

Mais si l’émission de clôture a lieu demain soir, le Télévie sera déjà lancé dès ce vendredi grâce au Red Live. En effet, dès ce soir 18 heures, plus de 10 streamers animeront un direct durant plus de 28 heures. Leur objectif ? Faire grandir la cagnotte tout en continuant à sensibiliser sur la recherche contre le cancer.

C’est ce samedi 22 avril que se tiendra la grande soirée du Télévie. Partout en Wallonie et à Bruxelles, des actions sont menées depuis des mois afin de récolter des fonds pour aider la recherche scientifique dans sa lutte contre le cancer et la leucémie.

L’année dernière, 16 streamers s’étaient relayés durant plus de 207 heures de live. Plus de 130.000 avaient suivi l’événement et, ce n’est pas négligeable, plus de 29.000 euros avaient été récoltés pour la recherche.