Défiez-vous en famille dans Trigno-Lanta, ce dimanche à l’Espace Arthur Masson de Treignes

Koh-Lanta est l’émission mythique de TF1, depuis des années. À Treignes, l’Espace Arthur Masson a recréé l’expérience pour les familles avec son île de Trigno-Lanta. « Préparez-vous à affronter les membres de votre tribu, au cours de jeux surprenants. Mettez à l’épreuve vos aptitudes d’aventurier pour tenter d’obtenir le titre de chef de tribu et peut-être gagner le trésor perdu », annonce l’EAM.

Cela se passera ce dimanche 23 avril à l’Espace Arthur Masson (29 rue Eugène Defraire, Viroinval), dès 10h. Le dernier départ est prévu à 15h. L’activité dure 2 à 3 heures. Comptez 10 € pour les plus de 12 ans, 6 € pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les plus petits.