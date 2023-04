Dave planifie son mariage avec Michelle… et ses obsèques la même semaine: «La douleur est de pire en pire»

Si elle avait subi de la chimio et diverses opérations début d’année, celles-ci n’ont malheureusement pas été concluantes. C’est la raison pour laquelle Dave et Michel se sont mariés.

« Elle s’est donnée pour mission de marcher dans l’allée. Elle avait l’air absolument magnifique ». Cinq jours après son mariage, Michelle s’éteinte. Elle laisse derrière elle un mari et deux fils, Cilian, 13 ans et Oisin, 14 mois. « La douleur est de pire en pire. Je suis dans la voiture et je lui tends la main, je l’appelle pour un café ».