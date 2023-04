Futsal (tour d’horizon) - Derby entre les Eagles et Project lundi

De son côté, Wemmel se rendra à Maascmechelen Turk pour sa rencontre aller de tour final. Un déplacement en Limbourg deux semaines après avoir accroché de justesse la place de meilleur troisième grâce à un match nul contre Project Brussels. Les Wemmelois se rendent donc confiants à Maasmechelen d’autant que la dernière rencontre disputée par ces derniers date de la fin du mois de mars et une défaite à Ham (5-1).

C’est par contre en décalé que Futsal Project Brussels et les Eagles Brussels disputeront leur derby de tour final ce lundi. Pour Project Brussels, il s’agira de se remettre en bon état de marche après une fin de phase classique mouvementée qui les aura vu multiplier les matches au sommet. De leur côté, les Eagles Brussels viennent pour ce match avec un sentiment partagé. Défaits lors des deux derniers matches de phase classique face à Thulin et Leuze, les seconds de D3C étaient déjà presque assurés depuis le mois de mars de ne pas finir en tête de leur série. Et pourtant, ils ont réussi l’exploit de battre le leader Brunehaut par deux fois dans ce championnat. Une capacité de giant killer qu’ils devront mettre à profit ce soir dans la première de leurs quatre finales.