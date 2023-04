La CSC Luxembourg a ouvert ses portes aux étudiants de la province de Luxembourg

Yannick Vincent, secrétaire de la CSC Luxembourg, se réjouit de cette seconde journée portes ouvertes. « Pour cette deuxième édition, on a décidé d’axer notre événement sur les jeunes et sur le public qui se trouvent dans les centres d’insertion socioprofessionnels. On leur apprend, et fait découvrir, toutes les démarches à effectuer quand on arrive sur le marché du travail. On leur fait découvrir à quoi sert une mutuelle au-delà du remboursement de l’allocation. On explique le fonctionnement du Forem, du Moc, de l’Onem…»

Daphné Lamotte, enseignante à l’Institut Sainte-Marie d’Arlon, avait fait le déplacement avec ses étudiants. « Mon cours est axé sur la citoyenneté responsable. Je fais travailler mes étudiants sur le droit du travail et le marché de travail. Les syndicats sont des acteurs importants dans la démocratie. Ce sont des citoyens qui se sont mobilisés à une époque pour acquérir des droits. Je trouve important que les jeunes connaissent le rôle des syndicats, mais aussi qu’ils connaissent leurs droits et obligations et comment on peut les aider souvent de manière gratuite », explique la professeure.