J-100 avant le GP de Belgique: «En Belgique, tout le monde veut garder ce Grand Prix»

Depuis 1988, le rendez-vous avait été fixé au « dernier week-end des vacances d’été », fin août, début septembre. C’est dire que quand les promoteurs de la Formule 1 ont annoncé en marge du dernier GP de Belgique que le contrat avec Spa-Francorchamps serait prolongé en 2023, d’aucuns se sont émus d’apprendre que la 68e édition se déroulerait le 30 juillet, en plein milieu des vacances ! Soit dans 100 jours exactement. Déjà ! « Comme chaque année, nous aurons le nez dans le guidon jusqu’au jeudi soir pour tout organiser, puis nous passerons le week-end à régler mille et un détails… », sourit Vanessa Maes, la directrice de Spa Grand Prix.

Pas de différence, donc, d’avoir un mois de moins pour organiser le plus gros événement mis sur pied en Belgique ?

Non, pas vraiment. Le point le plus impactant est la date. Dernier week-end de juillet, il y a beaucoup plus d’événements organisés un peu partout chez nous : Tomorrowland, Foire de Libramont, etc. Et le plus difficile est d’être certain d’avoir assez de matériel, mais c’est en ordre.