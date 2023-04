Déjà submergée par les chatons, l’asbl «Les Amis des Animaux» de Feluy recherche de toute urgence de nouvelles familles d’accueil

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ils sont parfois âgés de seulement quelques heures. Les chatons sont de plus en plus nombreux chez les Amis des Animaux à Feluy et la situation devient critique. Ce phénomène, l’asbl rencontre chaque année, mais celle-ci s’annonce encore plus compliquée.

Le refuge a actuellement une capacité de 30 à 40 places et travaille conjointement avec une vingtaine de familles d’accueil qui hébergent essentiellement les chatons, le temps de les préparer pour l’adoption. Tout est rempli.