Lindsay et ses trois enfants sont à la recherche d’un logement à Bièvre: «Divorcée, sans emploi et en dépression, je vais en plus me retrouver à la rue»

Lindsay Mazur, 36 ans, est maman de trois enfants (deux filles de 18 et 16 ans et un garçon de 13 ans). Elle doit rapidement trouver un logement. Elle a peur de se retrouver à la rue. Épuisée, elle trouve la force de tout nous expliquer : « En juillet 2022, je me suis séparée de mon compagnon. J’ai été hébergée quelque temps par ma maman. J’ai ensuite rapidement eu, par le CPAS de Bièvre, un logement de transit à Bellefontaine. J’y suis entrée au début de l’été dernier, mais le contrat de location se termine le 14 juillet. Dans quelques mois, je serai à la rue si je ne trouve rien. »