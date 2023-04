Procès pour le meurtre de Fabrice à Ixelles: «J’ai agi pour me protéger», a déclaré Luciana, sa compagne

Ce jeudi, devant la cour d’assises de Bruxelles, Luciana Mbote a maintenu qu’il s’agissait d’un accident, malgré les incohérences, relevées par la présidente de la cour, dans ses diverses déclarations. Luciana Mbote avait tout d’abord dit aux policiers que son compagnon était tombé et s’était cogné la tête. Elle avait ensuite donné une seconde version, affirmant avoir pris un couteau, avoir repoussé son compagnon et l’avoir «touché» au cou. Enfin, elle avait déclaré qu’il s’était lui-même enfoncé le couteau dans le cou. Lire aussi Le procès de Luciana Mbote, accusée du meurtre de Fabrice Kayembe Makolo à Ixelles, débutera lundi «Ça s’est passé tellement vite que je ne savais plus ce que je disais. Mais une fois que j’ai été calmée et que je me suis maîtrisée, j’ai pu expliquer ce que j’ai vu et vécu», a affirmé l’accusée jeudi.

«Entre la version selon laquelle vous prenez le couteau et la version selon laquelle monsieur prend le couteau, il y a une énorme différence. On ne parle pas de détails», a insisté la présidente. «Vous déclarez d’une part qu’il tenait le couteau sous le menton, une autre fois c’est contre le cou à gauche. Vous dites qu’il le tenait de la main gauche, puis vous parlez de la main droite. Vous dites que c’est vous qui lui avez ouvert la porte, or les images montrent que ce n’est pas le cas, monsieur est entré tout seul. Il y a trop d’incohérences, on aimerait savoir ce qu’il s’est passé», l’a questionnée la magistrate.

« Je l’ai repoussé » «Il a levé la main sur moi et j’ai répondu par des insultes», a répondu l’accusée, reprenant son récit. «On s’est injurié, je l’ai repoussé, je lui ai donné des coups parce qu’il me frappait. On s’est agressé mutuellement. Puis j’ai voulu partir, j’avais mes affaires en main. Je voulais aller chez mon voisin, qui m’accueillait toujours quand il y avait des problèmes. Et là, je l’ai vu avec un couteau en main. Je lui ai dit: ’quoi? Qu’est-ce que tu vas faire?’ Et là il m’a dit: ’c’est toi ou c’est moi’. Il faisait des gestes très énervés. J’ai pris sa main, j’ai juste tiré dessus. Je voulais éviter qu’il ne se blesse et qu’il ne me blesse. Quand j’ai lâché sa main, je me suis retournée, puis je l’ai entendu dire: ’hé mais je saigne’. C’est là que j’ai réalisé», a déclaré l’accusée, soutenant ne pas avoir vu le moment précis où la lame a pénétré la peau.

Rappel des faits Le 4 juin 2021 vers 03h50, la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles est intervenue au dernier étage d’un immeuble situé rue de Livourne à Ixelles. Elle y a découvert un homme inanimé. L’accusée, Luciana Mbote, était présente et en état de panique, occupée à secouer la victime pour tenter de la réveiller. La police a immédiatement appelé les secours, qui ne sont pas parvenus à réanimer l’homme. Son décès a été constaté à 04h04. Fabrice Kayembe Makolo, âgé de 39 ans, est mort des suites d’un coup de couteau porté dans le côté gauche du cou, qui a sectionné la carotide et la veine jugulaire. Selon le rapport toxicologique, il était sous l’influence de cocaïne et de cannabis. La victime vivait en couple avec Luciana Mbote, âgée de 33 ans. Selon cette dernière, une dispute a éclaté entre eux. Elle a déclaré que son compagnon avait saisi un couteau et menacé de se le planter dans le cou. Elle aurait ensuite tiré sur la main de son partenaire pour éloigner le couteau de sa gorge, tandis qu’il tirait dans l’autre sens. Lorsqu’elle a lâché la main de celui-ci, la lame a transpercé le cou. Quelques instants plus tard, Fabrice Kayembe Makolo a perdu connaissance.