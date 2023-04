Nommée gazelle liégeoise de l’année, PMSweet va produire 10 macarons par seconde aux Plenesses!

Ce mercredi, le magazine économique Trends Tendance mettait à l’honneur les Gazelles de la province de Liège, au domaine de Bronromme à Theux. Et c’est l’entreprise PMSweet qui l’a emporté en catégorie « grandes entreprise ». C’est donc elle qui a obtenu la meilleure croissance l’an dernier, mesurée sur base de trois paramètres : la valeur ajoutée, le cash-flow et l’emploi.

Si PMSweet est toujours officiellement basée à Vivegnis, son avenir aura lieu en région verviétoise. Et plus précisément dans le zoning des Plenesses à Thimister, où cette entreprise spécialisée dans la fourniture de macarons sucrés et salés pour les professionnels de l’horeca a acheté un bâtiment de 15.000 m².