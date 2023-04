Un violent incendie se déclare au Delhaize de Wetteren: les pompiers ont maîtrisé les flammes

Les pompiers et la police sont sur place, mais le magasin a subi d’importants dégâts. « Le personnel et les clients ont pu quitter le magasin à temps », a déclaré Roel Dekelver, porte-parole de Delhaize. L’incendie s’est déclaré vers 17 heures dans le magasin de la Korte Bergstraat à Wetteren. La cause de l’incendie n’est pas encore connue. Le grand magasin a été évacué et les pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux. Le grand magasin a été évacué et les pompiers sont rapidement arrivés sur les lieux. L’incendie est maîtrisé et les travaux d’extinction sont en cours, mais le magasin a subi d’importants dégâts.

Capture HLN

de videos « L’incendie a endommagé le bâtiment et il y a également des dégâts d’eau et de fumée », a déclaré Roel Dekelver, porte-parole de Delhaize. « L’incendie a été violent, mais tout le personnel et tous les clients ont pu quitter le magasin à temps et en toute sécurité. Le feu a été éteint mais il est clair que le magasin ne rouvrira pas ce week-end. Nous travaillerons avec l’exploitant pour voir à quelle vitesse tout peut être remis en état et quand le magasin pourra rouvrir ».