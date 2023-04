Les services d’aide à la jeunesse manifestent sur la Grand’Place: 146 jeunes du SPJ montois sont sans solution!

Juges, avocats, assistantes sociales, parents, employés des différents services d’aide à la jeunesse, tous les services concernés par l’aide à la jeunesse ont participé à la manifestation. Trois lacunes reviennent souvent : le manque de places d’accueil, le manque de personnel encadrant et le manque général de moyens pour les mineurs qui ont besoin d’aide et/ou de protection.

« Quand on doit agir dans l’urgence, on est obligé de bricoler pour trouver une solution. L’enfant est parfois maintenu des mois voire des années dans sa famille vivant une situation de grande précarité ou de danger… On est fatigué d’y participer », explique Marie-Dominique Rufin, directrice du Service de la Protection de la Jeunesse (SPJ) à Mons et porte-parole de la manifestation.