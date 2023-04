Survivant de la Shoah, Simon Gronowski est venu raconter sa terrible histoire aux élèves de Herve

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est une des périodes les plus noires de notre histoire contemporaine. Mais on ne peut oublier ce qu’est la Shoa, l’entreprise d’extermination menée par l’Allemagne nazi contre le peuple juif durant la Deuxième guerre mondiale. Près de six millions de Juifs sont morts dans les camps de concentration durant l’holocauste.

Au contraire de sa sœur et de sa maman, mortes dans les chambres à gaz à Auschwitz, Simon Gronowski est parvenu à s’évader du convoi qui l’emmenait lui aussi vers la mort.