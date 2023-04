Le gouvernement adopte quelques aménagements du calendrier des réformes prévues dans le Pacte pour un enseignement d’excellence

Au cours des trois prochaines années, les écoles pourront donc continuer à utiliser leurs propres canaux de communication avec les parents. Par ailleurs, le DAcc ne devra être utilisé qu’une fois par an, en fin d’année scolaire, pour simplifier la gestion des recours.

« En attendant, la FWB prendra en considération ces dimensions dans ses éventuels contrôles et évaluations », selon ce communiqué.

Une mesure d’allègement vise spécifiquement la capitale et les communes à facilités. L’obligation d’y organiser 29 périodes par semaine est reportée de deux ans et ne prendra effet « qu’à la rentrée 2025-2026 au plus tôt, après évaluation de la mesure ».

En outre, le gouvernement a également décidé de se montrer plus souple envers une série d’obligations qui étaient prévues en matière de pilotage de la formation des enseignants et de dossiers numériques.

Enfin, la ministre de l’Éducation, Caroline Désir PS), annonce avoir adressé aux acteurs de l’enseignement un document comportant une série de balises concernant les plans de pilotage des écoles, lesquels pèsent sur la charge des enseignements, selon les syndicats.

Les balises décidées par la ministre visent avant tout à « cadrer le temps de travail et les modalités de mobilisation des enseignants dans le processus, mais également à rappeler que le plan de pilotage et le contrat d’objectifs sont avant tout des outils qui appartiennent aux écoles », selon le communiqué.

Ces mesures d’assouplissement font suite aux doléances exprimées depuis des mois par le monde enseignant au sujet de la charge de travail et du rythme des réformes imprimées par le chantier du Pacte pour un enseignement d’excellence.