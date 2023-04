La gratuité scolaire se poursuit à Saint-Gilles: les sorties des maternelles gratuites à la rentrée

L’accord de majorité saint-gillois signé en 2018 comprenait un point visant à tendre vers la gratuité scolaire. Pour la rentrée 2019, la commune prenait la décision de fournir le matériel scolaire à l’ensemble des élèves des écoles fondamentales, secondaires et spécialisées communales pour un montant de 225.000 euros, y compris 60.000 euros de colis scolaire.

Pour l’année 2023-2024, la gratuité est assurée pour les élèves des classes d’accueil et de maternelle ainsi que les élèves des classes de premières et deuxièmes primaires concernant les sorties scolaires, en plus de la fourniture du matériel scolaire. Depuis octobre 2020, les élèves des classes maternelles saint-gilloises bénéficient aussi de repas chauds gratuits. La Fédération Wallonie-Bruxelles octroie un subside aux écoles Ulenspiegel et Léonie La Fontaine.