«Si Remco Evenepoel est là, c’est qu’il est prêt»: le directeur sportif de Soudal Quick-Step optimiste avant Liège-Bastogne-Liège

Mais dans quel état de forme sera Evenepoel dimanche ? Depuis le Tour de Catalogne, fin du mois de mars, le champion du monde s’entraîne en altitude et n’a plus disputé la moindre compétition. Mais selon son directeur sportif, Geert Van Bondt, il ne fait aucun doute que Remco sera prêt.

« Remco voulait absolument participer à une autre course avant le Giro », a-t-il expliqué au Nieuwsblad. « Je ne pense pas que le manque de compétition le dérangera. Il a également participé au UAE Tour et il s’y sentait bien. Idem en Catalogne. Les gars comme Remco sont des coureurs spéciaux. S’ils viennent sur la course, c’est qu’ils sont bons. Il sera prêt. »