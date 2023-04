Des problèmes «techniques et de gestion» sontà l’origine de l’accident ferroviaire meurtrier ayant fait 57 morts en Grèce

« L’accident est le résultat de plusieurs facteurs liés aux ressources humaines, à l’équipement technologique ainsi qu’à la gestion administrative » des chemins de fer, souligne ce rapport de 220 pages rédigé par un comité de trois personnes dont deux universitaires, nommé par le gouvernement au lendemain du drame.

Le rapport fait référence aux « problèmes et dysfonctionnements chroniques » mis en évidence par l’enquête et « propose un ensemble de mesures immédiates, à court et moyen terme, pour un fonctionnement sûr, ordonné et efficace du transport ferroviaire ».