La colère des clients suite à l’annonce de la fermeture du Dreambaby de Huy: «C’est honteux»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce mercredi, le groupe Colruyt a annoncé lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire son intention de restructurer ses deux chaînes Dreamland et Dreambaby. Six magasins pourraient fermer, à savoir cinq Dreambaby, dont celui de Ben-Ahin à Huy, le seul concerné en Wallonie, et un Dreamland à Hasselt. Les portes étaient d’ailleurs closes ce mercredi au Dreamland et au Dreambaby de Huy.

Lire aussi Restructuration chez Dreambaby: le magasin de Ben-Ahin concerné, il est fermé ce mercredi!

24h plus tard, l’enseigne a rouvert ses portes, normalement.