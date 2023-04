Les voitures partagées Poppy arrivent à Liege Airport

« L’arrivée de Poppy Mobility s'inscrit parfaitement dans la stratégie mobilité de Liege Airport et permet de proposer une alternative supplémentaire à la voiture personnelle. (...) Cette initiative est en parfaite harmonie avec nos objectifs car il est essentiel de continuer à développer l'aéroport tout en préservant la mobilité des riverains et des autres usagers de la route, conformément à nos engagements », explique Laurent Jossart, CEO de Liege Airport.

Depuis leur arrivée en Cité ardente, les voitures partagées Poppy connaissent déjà un succès selon le CEO de la marque, Sylvain Niset : « Les Liégeois étaient clairement en attente d'une solution hyper flexible de voitures partagées telle que celle proposée par Poppy. Liège est une ville au coeur de l’Europe regroupant plus de 12.000 entreprises actives, plus de 1.000 cellules commerciales dans son hypercentre et un peu moins de 200.000 habitants ayant un taux de motorisation de moins de 40 %. »

Pour rappel, Poppy Mobility met à disposition en libre-service des voitures et vans partagés, des trottinettes électriques et des vélos. L’application mobile permet aux utilisateurs de réserver leur trajet et de déverrouiller le véhicule choisi. Le système fonctionne avec un prix par minute, par heure ou par journée. Le carburant, le parking, l’assurance et la maintenance sont inclus dans ce prix.