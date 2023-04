La fin du Ramadan a été officiellement fixée au 21 avril en Belgique par le Conseil des Théologiens de l’Exécutif des Musulmans

Lieu de naissance de l’islam et du grand pèlerinage du hajj, la riche monarchie du Golfe abrite les sites les plus saints de cette religion, à commencer par La Mecque, et conserve ainsi une influence particulière à travers le monde musulman.

« Demain, vendredi, sera le premier jour de l’Aïd al-Fitr », jeudi étant le dernier jour de jeûne du ramadan, a annoncé le cabinet royal, cité par l’agence de presse officielle SPA.