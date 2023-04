Nos experts préfacent Liège-Bastogne-Liège: «Dans la Doyenne, avec Pogacar et Remco, on doit s’attendre à un feu d’artifice» (vidéo)

1. Vainqueur l’an dernier, Remco Evenepoel peut-il à nouveau s’imposer dans cette Doyenne sachant qu’il aura pour concurrent un certain Tadej Pogacar qui vient de remporter le Ronde, l’Amstel et la Flèche Wallonne ?

2. Les deux coureurs ont tendance à courir de la même manière et on pourrait les voir attaquer assez loin de l’arrivée… et si les deux hommes parvenaient à s’isoler en tête. Lequel a le plus de chance de s’imposer au sprint ?