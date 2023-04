Koda, abandonné et amputé d’une patte à Quévy, pourra à nouveau courir grâce une prothèse faite sur mesure: «C’est une magnifique opportunité!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Koda, du haut de ses 7 ans, a connu plusieurs malheurs dans sa vie. Amputé de sa patte avant-gauche, il a toujours pu compter sur l’amour de sa famille pour se remettre. Mais son corps fatigue et il peine de plus en plus à se déplacer. Il pourrait pourtant bientôt bénéficier d’une prothèse qui lui permettra à nouveau de se déplacer librement.