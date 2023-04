Cybercriminalité: une hausse de cas déclarés ou non qui inquiète au Pays de Herve

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Qui n’a jamais été victime d’hameçonnage ou de phishing, sans pour autant le signaler à la police ? Cette technique est utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels via internet dans le but de perpétrer une usurpation d’identité. Ce n’est évidemment pas l’unique exemple de cybercriminalité, malheureusement à la mode. Un chantage aux sentiments, une soi-disant possession d’images pédopornographiques… Les cas pullulent. Et ils inquiètent, comme on le découvre dans les résultats du Moniteur de sécurité de la zone de police du Pays de Herve. Une enquête a été menée auprès de la population à propos de différents thèmes en matière de sécurité à laquelle 377 personnes sur 1.400 ont répondu, comme l’a révélé ce jeudi l’analyste Déborah Otte.