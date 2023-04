Daniel Spreutels, la star des avocats, revient sur ses procès les plus marquants: Patricia Lefranc, Geneviève Lhermitte, l’affaire Habran…! (vidéo)

Daniel Spreutels, plus communément appelé Dany, a défendu de nombreux noms bien connus dans l’univers judiciaire belge : Patricia Lefranc, Geneviève Lhermitte, l’affaire Habran… Celui qui n’est pas prêt de raccrocher sa toge revient sans détour sur ses relations avec ceux qui furent ses clients. 1. Geneviève Lhermitte

Le 28 février 2007, Geneviève Lhermitte assassine ses cinq enfants dans des circonstances épouvantables et tente ensuite de se suicider. Quelques heures après ce quintuple infanticide, Daniel Spreutels, accompagné de Xavier Magnée, lui rend visite à l’hôpital. Un jour qui restera à jamais gravé dans la vie de l’avocat pénaliste. « C’était un moment éprouvant comme avocat d’écouter les circonstances des cinq décès. Elle a tout raconté en détail. Et ce qui était plutôt interpellant, c’est que Geneviève Lhermitte donnait des détails qui relevaient de l’horreur et à tout moment, elle interrompait son récit, pour dire qu’elle aimait ses enfants et qu’elle émettait des regrets », nous confie-t-il.

Prendre la défense d’une criminelle n’est pas chose aisée et cela peut susciter, chez certains, une incompréhension. Mais pour Daniel Spreutels, défendre Lhermitte semblait être une évidence. « Je n’ai jamais hésité à la défendre. C’est Xavier Magnée qui était son conseil qui m’a demandé si j’acceptais d’intervenir avec lui dès le début de l’affaire. Il n’y avait aucune raison que je refuse. Non seulement car travailler avec Xavier Magnée relève du plaisir et d’autant plus, qu’au fil du temps, je me suis rendu compte que cette dame dont les faits qu’elle avait commis étaient absolument affolants, était paradoxalement la meilleure des mères. Le tout était de savoir ce qui avait bien pu se produire pour que cette mère exceptionnelle en arrive à tuer ses cinq enfants », ajoute Daniel Spreutels.

de videos Condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, Geneviève Lhermitte a été euthanasiée en mars dernier pour des raisons psychiatriques. Ce qui a fait grand bruit. « Je n’ai pas le sentiment que c’est un élément qui relève d’une faveur. Il n’y a pas de raison de considérer que, parce que vous avez été condamné, vous ne pouvez pas en bénéficier », raconte celui qui n’était plus son conseil à sa mort. 2. Patricia Lefranc Souvenez-vous, Patricia Lefranc a été agressée à l’acide sulfurique par son ex-amant. Cette dame admirable à la force intacte a subi plus de 110 opérations. Un personnage hors du commun qui a marqué Daniel Spreutels, son conseil aux côtés de Sven Mary. « Je me souviendrai toujours de ce procès où son agresseur n’a jamais eu un seul regard à son égard. Aucune personne ne m’a davantage touché. Elle est l’incarnation du courage et d’une force sans nom », confie Daniel Spreutels. 3. L’affaire Habran L’affaire Habran, c’est un dossier de grand banditisme : l’attaque par une organisation criminelle d’un transporteur de fonds, des règlements de compte, des assassinats… L’avocat pénaliste s’en souvient comme si c’était hier. « Je garde le souvenir d’un procès hors norme. Il y avait une dizaine d’assassinats inhérents à juger. C’était une gigantesque affaire de gangstérisme ». Dans chaque dossier ayant jalonné sa carrière d’avocat, Daniel Spreutels a dégagé de l’humanité et il a suscité l’admiration d’un bon nombre de ses confrères. Agé de 67 ans, cet avocat pénaliste n’est pas prêt de prendre sa retraite puisqu’il vient de s’associer dernièrement avec Alexandre Wilmotte et Jean-Marc Meilleur. Un nouveau trio redoutable. « Lors d’une audience, le client doit être habillé sobrement » L’an dernier, Daniels Spreutels, cet avocat de renom, sortait un ouvrage savoureux sur ses plus beaux procès au cours de 40 années d’affaires pénales et sportives avec la complicité de Denis Goeman, désormais juge et figure de l’émission « Face au juge » sur RTL-TVi. Une oeuvre qui permet de plonger dans l’univers inédit du barreau. Vous avez tout dit ou vous avez tu certains détails des procès dans votre bouquin ? Il est évident qu’il y a des éléments qui relèvent du secret professionnel et donc ils n’ont jamais été révélés. Mais c’était pour la plupart des affaires médiatisées donc le public les connaissait déjà. On a essayé avec Denis Goeman d’expliquer l’envers du décor. Denis Goeman, ce sont souvent les journalistes/auteurs qui écrivent des ouvrages. Pourquoi vous avez été choisi ? D’initiative, j’avais contacté Maître Spreutels pour lui proposer d’écrire un livre. On se connaît depuis de nombreuses années et il m’avait déjà raconté de nombreuses anectodes, toutes les plus rocambolesques sur les grandes affaires. Daniel Spreutels, dans votre livre, vous abordez des conseils vestimentaires à l’égard de vos clients. Vous avez déjà eu des mauvaises surprises ? Je défendais un proxénète français et je lui avais demandé s’il avait des vêtements pour l’audience. Il m’avait dit de ne pas m’inquiéter. Le jour de l’audience, il est arrivé avec un costume blanc, une chemise ouverte avec un torse couvert de bijoux, des chaussures en crocro…(rires). Il n’y avait pas moyen de faire plus mauvaise impression ! Il faut être habillé sobrement lors d’une audience.