Deux fois plus de place et de luminosité pour Artistouilles dans le nouveau centre culturel d’Aubel: «On a peur de faire des taches»

Ils sont venus, ils sont presque tous là. Qui ça ? Les groupes qui vont faire vivre le centre culturel d’Aubel. Vendredi prochain, le nouvel espace culturel ouvrira ses portes. Les différents groupes qui vont en faire partie sont en train de déménager. Un gros travail mais tout le monde est ravi de s’installer dans ce superbe espace. Parmi eux, on compte notamment Artistouilles qui met en place des ateliers créatifs à destination de tous les âges. De 7 à 77 ans et même plus puisque la plus âgée à 82 ans et le plus jeune 6.