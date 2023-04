OHL – Standard: voici pourquoi le dernier match de la phase classique sera très important pour les Rouches

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À moins d’un miracle, Louvain refermera sa saison 2022-2023 dimanche sur le coup de 20h15. C’est que l’équipe louvaniste se trouve, par rapport aux Europe Playoffs, qu’elle n’intégrera qu’au prix d’un succès face au Standard, d’une défaite de Charleroi contre Genk et de partages d’Anderlecht (contre Malines) et du CS Bruges (à Zulte Waregem), exactement dans la même situation que le Standard par rapport aux Champions Playoffs, qui passeront pour les Rouches par une victoire à Den Dreef et par des partages de La Gantoise (contre Ostende) et du FC Bruges (contre Eupen). Autant dire que les chances sont infimes pour les deux clubs de décrocher la timbale.

Il n’empêche que pour le Standard, qui voudra jouer le coup à fond pour ne rien avoir à regretter, le déplacement dans le Brabant flamand, sur les terres d’une formation qu’il n’est plus parvenu à battre depuis le 30 janvier 2016, ne sera pas dénué d’intérêt, tant s’en faut, si l’équipe liégeoise veut aborder les Playoffs 2 en position de force, sur les plans mental et mathématique. Quels seront précisément, pour le Standard, les enjeux de cette dernière journée de phase classique ?